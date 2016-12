Motorsport Kevin Wahr wechselt zurück zu Yamaha

Kevin Wahr sagt zum Wechsel: "Ich liebe es Rennen zu fahren, ich liebe den Wettkampf. Mit Yamaha habe ich 2006 meine ersten Rennen im Yamaha-R6-Cup bestritten und 2013 den deutschen Meistertitel in der Supersport-Klasse holen können. Auch bei den ersten Weltmeisterschaftsrennen habe ich eine Yamaha gefahren. Dass ich nun mit Unterstützung von Yamaha Motor Deutschland erneut versuchen darf, um den Titel zu kämpfen, freut mich sehr. Noch schöner ist es, dass Yamaha mit der YZF-R6 ein so tolles neues Motorrad auf den Markt gebracht hat und den Rennsport so fördert. Diego Romero ist der richtige Mann, ein derartiges Projekt umzusetzen. Ich vertraue ihm und weiß, dass er unglaublich viel Erfahrung mit der Basis dieser Yamaha-Rennmaschine hat."

Yamaha gewinnt alle Fahrertitel seit 2010

Auch Teamchef Diego Romero, der 2015 mit Rennfahrer Jan Bühn (Kronau) den Supersport-IDM-Titel gewann, ist sehr zuversichtlich: "Wir freuen uns, in der kommenden Saison eine derartige Chancen zu bekommen. Wir sind besonders stolz, dass Jörg Breitenfeld von Yamaha so stark in uns als Team vertraut, und sind überzeugt, dieses Vertrauen mit guten Ergebnissen zurückzuzahlen. Wir haben ein tolles Paket geschnürt und können es kaum abwarten, damit in die neue Saison zu starten."

Yamaha dominiert in der 600-ccm-Klasse wie keine andere Marke und hat seit 2010 alle Fahrertitel gewonnen.

Dem Technik-Museum in Speyer hat Kevin Wahr derweil einen Rennkombi mit Helm für die Race-Bike-Collection zur Verfügung gestellt. In der Raumfahrthalle sind von vielen namhaften Motorradpiloten Rennmaschinen, Kombis und Helme zu besichtigen.