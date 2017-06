Motocross Mehr als nur Training: Das Jugendcamp des MSC Betra

Das und vieles mehr lernen die Kinder und Jugendlichen anhand von verschiedenen Übungen im dreitägigen Jugendcamp des MSC Betra. Aber nicht nur das Training steht im Mittelpunkt, auch der Zusammenhalt untereinander soll gestärkt werden.

Rennwochenende steht an

Am Wochenende 17. und 18. Juni 2017 finden auf dem Gelände des MSC Betra wieder annähernd 20 Rennen verschiedenster Klassen statt. Der vierte Lauf zur Meisterschaft des DJMV (Deutscher Jugend Motocross Verband) wird wieder viele Zuschauer an die Strecke in Horb-Betra locken.