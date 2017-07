Mötzingen "Wir können nur gewinnen"

Und so wies der Demografie-Beauftragte der Landesregierung auf den Ideenwettbewerb "Quartier 2020 – gemeinsam gestalten" hin. Dessen Ziel ist die Prämierung guter Ideen zur alters- und generationengerechten Entwicklung von Quartieren – um weitere Impulse zu forcieren. Um gute Praxisbeispiele sichtbar zu machen hat das Land für diesen Wettbewerb ein Preisgeld von insgesamt 2,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Pro Preisträger kann dabei ein Preisgeld in Höhe von maximal 100 000 Euro ausgeschüttet werden.

In Mötzingen sieht man die Chancen durchaus positiv; auch mit Blick auf die geplante Entwicklung eines Betreuungszentrums in der Ortsmitte. So machte der Rathauschef in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats auch deutlich, dass er die inhaltlichen Vorgaben für ein Preisgeld durchaus als gegeben ansieht. Bewertet werden die eingehenden Bewerbungen dann von einer Jury aus Vertretern von Wissenschaft, Politik und Verbänden.