Nagold/Mötzingen. Nach einem Verkehrsunfall, der sich am vergangenen Freitag gegen 12.35 Uhr bei Mötzingen ereignet hat und bei dem eine 21-jährige Autofahrerin schwer verletzt wurde, bittet das Verkehrskommissariat Pforzheim um Zeugenhinweise. Telefon: 07231/1 86 41 00. Wie die bisherigen Feststellungen der Polizei ergeben haben, war die Autofahrerin auf der Landesstraße 1361 von Nagold in Richtung Ergenzingen unterwegs. Der in Gegenrichtung fahrende 33 Jahre alte Lenker eines mit Gasflaschen beladenen 25-Tonners wollte in Höhe Mötzingen nach links in das dortige Industriegebiet abbiegen und missachtete laut Polizei offenbar den Vorrang der jungen Frau. Sie fuhr gegen das Heck des Schwerfahrzeugs und zog sich beim Zusammenstoß so schwere Beckenverletzungen zu, dass sie unter Einsatz eines Rettungsteams zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus kam. Die Strecke musste teilweise gesperrt werden. Es entstand ein Schaden von rund 12 000 Euro.