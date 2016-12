Mötzingen Thomas Kuckel und Linda Look sind Meister

In der Fährtenprüfung Stufe 3 traten Nicolino Giordano mit Malinois Mailo und Harald Look mit Schäferhündin Onatah vom Staufener Schlossberg an.

In der Königsklasse des Hundesports, dem Schutzhundesport, konnten die Mötzinger gleich sechs Starter vorweisen. Sylvia Abel mit DSH Otto in Stufe 2 sowie Achim Großmann mit Turano, Helmut Killinger mit DSH Xaro, Bianca Birk mit Malinois Kami, Alexandra Wallner mit Malinois Kelly und Thomas Kuckel mit Malinois Amy. Alle erreichten das Prüfungsziel mit teils sehr guten Punkten.

Die Hunde müssen hier indrei Sparten antreten: Dem Fährtensuchen, der Unterordnung und dem Schutzdienst.

Die Fährtenhundeprüfung FH2 absolvierten Uwe Ittner mit Malinois Leon, sowie Linda Look mit ihrem Deutschen Schäferhund Akecheta.

Hier galt es eine zirka zwei Kilometer lange Fährte abzusuchen, die drei Stunden vorher gelegt und mit Verleitungen und Gegenständen gespickt war. Vereinsmeister wurden: Schutzhund: Thomas Kuckel, mit Malinois Amy und 278 Punkten. Fährtenhund: Linda Look mit ihrem Deutschen Schäferhund Akecheta und 98 Punkten.