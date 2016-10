Mötzingen Taschengeldbörse kommt gut an

Putzen, Einkaufen, Gartenpflege: In einem Haushalt fallen viele Tätigkeiten an und nicht immer bleibt Erwachsenen die Zeit, alles zu erledigen. Jugendliche wiederum freuen sich über ein paar Euro mehr in ihrem Geldbeutel. Vor rund drei Monaten riefen das Jugendreferat und das Bürgernetzwerk Mötzingen deshalb die Taschengeldbörse ins Leben. Das Gemeinschaftsprojekt der beiden Institutionen soll ihre beiden Zielgruppen verbinden. "Wir hatten die Idee, in Mötzingen etwas generationenübergreifendes zu starten", sagt Jugendreferent Sebastian Vogel.

Die Aufgaben müssen ungefährlich und unregelmäßig sein

Privatpersonen können beim Bürgernetzwerk oder beim Jugendreferat Mötzingen die Jobs melden, die sie anbieten möchten. Die zu verrichtenden Arbeiten müssen laut den Richtlinien einfach, ungefährlich und unregelmäßig sein.