Mötzingen Stefanek geht es zu schnell

Kein Wunder, dass der Gemeinderat den Haushalt einstimmig verabschiedete, zumal das Investitionsprogramm ohne Kreditaufnahme geschultert werden soll. So werden die Ausgaben im Vermögenshaushalt mit einer Zuführungsrate von 425 000 Euro aus dem Verwaltungshaushalt, Zuweisungen und Zuschüssen mit 68 000 Euro, Grundstückserlösen in der Größenordnung von 450 000 Euro sowie einer Rücklagenentnahme in Höhe von 907 000 Euro finanziert. Trotzdem verfügt die Gäugemeinde auch nach dieser Entnahme mit rund zwei Millionen Euro nach wie vor über ein ordentliches Polster.

Obwohl eigentlich nur noch die Beschlussfassung auf der Tagesordnung stand, meldete sich Rainer Stefanek zu Wort. "Das geht mir alles zu schnell", monierte der CDU-Rat. So vertrat er die Auffassung, dass man im Gemeinderat "mal über grundsätzliche Dinge reden sollte" – und ihm fehlten "die Ideen, wie sich Mötzingen künftig entwickeln soll".

In diesem Zusammenhang sprach er die Ausweisung von Baugebieten oder Gewerbeansiedlungen an. Mit Blick auf den 8,1 Millionen Euro umfassenden Verwaltungshaushalt müsse zudem überlegt werden, ob man nicht beispielsweise bei den Personalkosten Geld einsparen könne. "Irgendwann haben wir sonst ein Finanzierungsproblem", befürchtet Rainer Stefanek.