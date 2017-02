Mötzingen Sprengstoff weckt auch Sorgen

Mötzingen. Sprengungen – und folglich auch Sprengstoffe – sind in Mötzingen kein unbelastetes Thema. Erschütterungen sind immer wieder zu spüren. Und bei der Erschließung eines Baugebiets vor einigen Jahren wurden Schäden durch Sprengungen festgestellt. Letzteres hat freilich nichts mit dem Schotterwerk zu tun, dennoch ist es im Gedächtnis.

Da ruft das jetzt bekannt gewordene Vorhaben des Schotterwerks Mayer, ein neues, größeres Sprengstofflager zu bauen, Kritiker auf den Plan, wenngleich vorwiegend anonym, beispielsweise in durch Dritte eingereichten Leserbriefen, in denen die "völlige Geheimhaltung" kritisiert wird und mögliche Gefahren aufgezeigt werden: So könnten die Grundstücke an Wert verlieren. Zudem werde man in Zeiten von Terroranschlägen dieser Gefahr ausgesetzt.

Darstellungen, die Hans-Martin Kübler, geschäftsführender Gesellschafter des Schotterwerks Mayer, so nicht gelten lassen will.