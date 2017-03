Mötzingen Sportangebote für jeden Geschmack

Mötzingen. Breitgefächert präsentierte sich der Breitensport mit einer Vielzahl von Berichten aus allen Sparten. Schriftführerin Ursula Weiß vermeldete 318 Vereinsmitglieder, darunter 35 Anmeldungen in 2016 und 30 Abgänge.

Kassiererin Brunhilde Brukner ließ ihren Bericht wegen Abwesenheit durch die Vorsitzende Angelika Hiller vortragen. Beim letzten Fleckenfest wurde ein Gewinn erwirtschaftet, der in keiner Relation zum Aufwand stehe. Deshalb sei man sich jetzt schon darüber einig, dass eine weitere Teilnahme in vier Jahren nicht in Betracht komme.

Höchst erfreulich ist die Anzahl der sogenannten "gespendeten Stunden", der umgerechnet rund 11 000 Euro ausmacht.