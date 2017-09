Mötzingen Schwarz verliert zweistellig

Mötzingen. Ein paar letzte Wähler kommen noch in die Gemeindehalle gelaufen, die Wahlhelfer versammeln sich bereits, fertig zum Zählen: Es ist kurz vor 18 Uhr am Sonntagabend in der Mötzinger Gemeindehalle. Kurz nach dem Glockenschlag dreht Bürgermeister Marcel Hagenlocher die Wahlurne um, sofort machen sich die Helfer an das Sortieren der Stimmzettel. Das Auszählen der Bundestagswahlergebnisse in der Gemeinde Mötzingen hat begonnen.