Mötzingen Schatztruhe belohnt die Teams

In Vater-Sohn-Tandems machten sie sich dazu auf, die insgesamt zwölf Missionen des Geocaching-Abenteuers zu meistern. Um an die neuen Koordinaten für das nächste Ziel zu kommen, mussten die Paare unter anderem einen Parkours in luftiger Höhe bewältigen, einen Schatz aus einem Giftsee heben oder eine geheimnisvolle Flüssigkeit bergen.

Zur Abwechslung erhielten die Abenteurer an manchen Stationen eine kleine Stärkung für die weiteren Missionen. Nach dem alle Teilnehmer die Herausforderungen erfolgreich erfüllt hatten, konnten sie gemeinsam den Code für die letzten Koordinaten, die sie schlussendlich zum Schatz führte, erhalten. Eine riesige Schatztruhe mit einer Belohnung für Väter wie Söhne und jeder Menge Grillgut, sorgte für einen runden Abschluss des Tages.

Alle Beteiligten zeigten sich begeistert von der Veranstaltung, was die durchführenden Jugendreferate aus Gäufelden, Jettingen und Mötzingen sehr freute und darin bestärkte, auch in Zukunft Aktionen zur Stärkung der Beziehung von Vätern und ihren Kindern anzubieten.