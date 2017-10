Mötzingen Mit der Damengymnastik nahm alles seinen Anfang

Im alten Schulhaus fanden die ersten VHS-Kurse in Mötzingen statt. In einem Raum gab es einen Emaillier- und einen Tonofen. "Das war wirklich Gold wert", so Schittenhelm. Auch von der Schulküche und dem Handarbeitsraum habe man regen Gebrauch gemacht. Das Ehepaar Schittenhelm hat bis heute eine Rezeptesammlung aus dieser Zeit zu Hause. Bauernmalerei, Blumenstecken, Pannenkurse mit dem ADAC, Fotografieren, Weben, Nähen und so vieles mehr konnten Kursteilnehmer in diesen Jahren erleben.

Vorträge mit so eingängige Titel wie "Wie sichere ich meine Frau?" habe es ebenfalls zahlreiche gegeben, im Feuerwehrhaus und in örtlichen Gasthäusern. Auch Gesundheits- und Erziehungsthemen wurden behandelt. Im Mötzinger Sportheim fanden Tanzkurse statt.

"Die VHS ist in diesem halben Jahrhundert eine ganz feste Institution in der Gemeinde geworden, die aus dem öffentlichen Leben nicht mehr wegzudenken ist", stellte Bürgermeister Marcel Hagenlocher fest. Die Volkshochschule habe ein "enorm vielfältiges Kursangebot" und sei "ganz weit vorne, was die Kursqualität angeht." "VHS sind offen für alle", stellte Käser-Friedrich heraus. "Menschen, die sich fortbilden wollen, finden hier, was sie suchen." Die Flächendeckung über die Außenstellen sei deswegen nicht hoch genug zu schätzen. Immer wieder stellt die VHS neue Kurse auf die Beine und passt sich den aktuellen Trends an. So seien als nächstes Kurse über Smartphones, eine Apfelverkostung, ein Vortrag über Imkerei und Bienen sowie Zumba für Kids geplant, wie Wally verriet. Eines betonte sie ganz besonders: "Die VHS ist immer nur so gut wie die Leute, die auch zu den Kursen kommen und die Angebote nutzen."

Für Erheiterung zwischen Reden und Büffet sorgte Christine Kümmel, Leiterin der Außenstellen Kuppingen und Oberjesingen. Sie hatte Agathe dabei, ihre singende Gans. Ihr Sketch mit der Handpuppe trieb so manchem die Lachtränen in die Augen.