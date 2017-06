Mötzingen Landfrauen immer am Puls der Zeit

Mötzingen. 1967 war vieles anders: Mötzingen war deutlich landwirtschaftlicher geprägt, während es heute – so Bürgermeister Marcel Hagenlocher – keinen hauptberuflichen Landwirt mehr im Ort gibt. Frauen durften ohne Erlaubnis ihres Mannes nicht arbeiten, viele hatten kein Auto, Handys und Internet waren noch in weiter Ferne. Wer Glück hatte, hatte ein Festnetzgerät an der Wand, bei dem die Schnur wenigstens zum nächsten Stuhl reichte, wie Kreisverbandsvorsitzende Waltraud Widmann bei der Jubiläumsfeier im Mötzinger Musikerheim berichtete.

Doch in vielen Frauen wuchs das Bedürfnis, in geselliger Runde zusammenzukommen, sich auszutauschen und Neues zu erfahren. Und so ist es bis heute geblieben. Wöchentlich von Oktober bis März organisieren die Landfrauen Vorträge zu verschiedenen Themen. In den Anfangszeiten waren dies meist noch Haushalt, Garten, Kindererziehung und Handarbeit.

Auch die Gymnastikgruppe gibt es seit mittlerweile 40 Jahren.