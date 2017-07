Mötzingen In Mötzingen ist die Welt in Ordnung

Dabei wurden im vergangenen Jahr dank einer erfreulichen Aufklärungsquote von mehr als 60 Prozent insgesamt 36 Tatverdächtige ermittelt. Darunter waren sieben Jugendliche, drei Heranwachsende und 26 Erwachsene, wozu Günter Sanzi anmerkte: "Es sind immer wieder die Gleichen, die auffallen".

Auffällig war indes der Anstieg bei den Diebstählen unter erschwerten Bedingungen von 14 im Jahr 2015 auf 20 im vergangenen Jahr. "Mötzingen muss man erst mal finden", meinte Sanzi dagegen mit Blick auf die zwei Wohnungseinbrüche im vergangenen Jahr. "Da gibt es in anderen Kommunen oft viel erschreckendere Zahlen, wenn die meist auswärtigen Täter wie Heuschrecken ihre Spur ziehen", erklärte der Revierleiter.

So wurden beispielsweise in der Nachbargemeinde Bondorf im vergangenen Jahr neun Einbrüche registriert. Gleichzeitig erinnerte er daran, dass es sich gerade bei den Wohnungseinbrüchen um Delikte handelt, die die Betroffenen am meisten belaste – "und da entsteht auch ein emotionaler Schaden", so Sanzi. Unter Hinweis auf die 15 Vermögens- und Fälschungsdelikte wies der Hauptkommissar darauf hin, dass es sich hauptsächlich um Computer-Kriminalität handelte, wie beispielsweise Warenbetrug.

Gemeinderat nimmt Zahlen erfreut zur Kenntnis

Von sechs auf 14 waren 2016 die Körperverletzungen gestiegen, wobei sich in diesem Bereich die meisten Straftaten im Privaten abspielen. Neben 13 eher einfach gelagerten Rohheitsdelikten wurde bei einer schweren Körperverletzung ein junger Mann in Mötzingen so übel zugerichtet, dass er ins Krankenhaus musste und noch heute unter der Tat leidet.

Der zwischenzeitlich verurteilte Täter erhielt eine Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren ohne Bewährung. "Wir haben im Bereich des Postens Oberes Gäu keine offene Szene", erklärte Sanzi mit Blick auf die sieben Rauschgiftdelikte und betonte: "Das sind verschwindend geringe Zahlen."

Klar, dass der Gemeinderat die Kriminalstatistik erfreut zur Kenntnis nahm.

"Wir sind mit der Präsenz der Polizei in Mötzingen zufrieden", stellte Gemeinderat Egon Stoll fest, während Bürgermeister Marcel Hagenlocher deutlich machte: "Es ist positiv, wenn wir uns in Sachen Kriminalität wieder auf dem unteren Level bewegen." Dies sei aber auch der guten Arbeit der Polizei geschuldet, so der Rathauschef.