Mötzingen Hoffnung bei Betreuungszentrum

Mötzingen. In seinen Ausführungen ging Claus-Dieter Stoll als Sprecher des Bürgernetzwerkes auf das Projekt eines Betreuungszentrums in der Mötzinger Ortsmitte ein. Nachdem erkennbar wurde, mit welchen Kosten zu rechnen ist, sei zwar eine gewisse Ernüchterung eingetreten.

Doch inzwischen habe der Gemeinderat nach weiterführenden Möglichkeiten gesucht und erste vielversprechende Kontakte mit einem unterstützenden Kooperationspartner haben stattgefunden, berichtete Stoll.

"So sind wir optimistisch, dass das Projekt in den kommenden Monaten wieder an Fahrt aufnimmt", machte der Sprecher des Bürgernetzwerkes deutlich.