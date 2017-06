Mötzingen Handschrift überall zu finden

Weik war von 2011 bis 2014 Vorsitzender des größten JuLi-Bezirkverbandes in Baden-Württemberg und führte diesen in schwierigen Zeiten aus der Inaktivität und leitete wichtige Reformen ein. "Vielen Dank für die hohe Auszeichnung. Es ist mir eine große Ehre, verbunden mit unendlicher Dankbarkeit, dass ich mich nun zu einem so hochkarätigen, erlauchten Kreis zählen darf." Damit bezog sich Weik auf die anderen drei Ehrenmitglieder, den FDP-Landesvorsitzenden Michael Theurer, Michael Link – Staatsminister des Auswärtigen Amtes a. D. und Florian Toncar. Alle drei wurden noch unter Weiks Amtszeit im Jahre 2014 zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Andreas Weik kämpft mittlerweile in der Mutterpartei, den Freien Demokraten, für die liberale Sache. So ist er Ortsvorsitzender in Herrenberg, Stellvertretender Kreisvorsitzender in Böblingen, Beisitzer im FDP Landesvorstand und Wahlkampfleiter von Florian Toncar.

Am 9. Dezember 2006 vollzog die Bezirksmitgliederversammlung in Heilbronn die Fusion der bisherigen Bezirke Region Stuttgart und Franken. Auch ein Teil des Ostwürttembergischen Bezirkes floss in den neuen Großbezirk mit ein. Er umfasst die Juli-Kreisverbände Main-Tauber, Heilbronn, Hohenlohe, Böblingen, Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg, Heidenheim, Ostalb, Rems-Murr, Schwäbisch Hall und Stuttgart.