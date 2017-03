Mötzingen Geschichte wird auf Bühne lebendig

Mötzingen. Auf der Bühne spielt ein Stück, davor singen der gemischte Chor und ein Projektkinderchor der örtlichen Grundschule unter Leitung von Katharina Weidinger.

Immer wieder begibt sich Wilfried Kapp an das Rednerpult und beginnt zu erzählen. Denn das tun die Sänger und Schauspieler an diesem Abend: Sie erzählen eine Geschichte, lebendig durch die Musik, anschaulich durch die Bühnenszenen, fesselnd und faszinierend in ihrer Gesamtheit.

Die Idee zu diesem für den Liederkranz neuen und ungewöhnlichen Projekt stammt von Chorleiterin Renate Dannecker. Sie ist nicht nur mit Hartmut Becker – Arrangeur des Stückes – bekannt. Ihr Dagersheimer Chor hat mit dem Musical bereits vor zwei Jahren einen großen Erfolg gefeiert.