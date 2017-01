Mötzingen Ein doppeltes Jubiläum und ein Abschied

"Das ist eine unglaublich lange Zeit, und in manchen Familien wurde schon in der dritten Generation das Sportabzeichen abgenommen", machte Angelika Hiller deutlich. Gleichzeitig erinnerte die Vorsitzende des Breitensports daran, dass Karl Brixner nicht nur der Initiator des Sportabzeichens war, er war zudem von 1971 bis 1990 als zweiter und erster Vorsitzender des SV Mötzingen aktiv. Weil das Ehepaar Brixner bekanntermaßen tanzbegeistert ist, erhielten Renate und Karl Brixner von ihren Breitensportlern zwei Eintrittskarten für die Deutschen Tanzmeisterschaften in Stuttgart.

Für die Grundschule würdigte Cordula Eck die 40-jährige Kooperation zwischen Schule und Verein. Die sei vor allem in den zunehmend bewegungsärmeren Zeiten sehr wichtig, so Eck. Natürlich beteiligte sich die Grundschule auch am Sportabzeichen-Jubiläum. Der Schulchor stimmte mit seinen Liedvorträgen auf die Verleihung ein. Mit von der Partie auf der Bühne waren ebenfalls die neu gegründete Mötzinger Band "The Fly Snäckers", viel Beifall gab es auch für eine Hip-Hop-Vorführung.

Anerkennung für 66 Jugendliche und 58 Erwachsene

In der 40. Auflage zeichnete Brixner jetzt in der Mötzinger Gemeindehalle die erfolgreichen Teilnehmer aus. Dabei konnte er 66 Jugendlichen, 58 Erwachsenen sowie zehn Familien ihre Sportabzeichen überreichen.

Damit haben mittlerweile 4562 Teilnehmer das Sportabzeichen in Mötzingen erfolgreich abgelegt, was einer Quote von fast 60 Prozent der gesamten Teilnehmer entspricht.

"Das kann sich sehen lassen", weiß Karl Brixner, zumal vor allem bei den goldenen Sportabzeichen die Messlatte sehr hoch angelegt sei, dass die erfolgreiche Teilnahme schon eine hervorragende Leistung ist.

Ein besonderes Jubiläum feierte Erna Schweikert, die bereits zum 35. Mal das Sportabzeichen in Empfang nehmen konnten. Ihr 30. goldenes Sportabzeichen errang Annemarie Sindlinger. Beide werden nun zu einer Ehrung durch das Land Baden-Württemberg ins Neue Schloss nach Stuttgart eingeladen. 20 Sportabzeichen haben zudem Brunhilde Brukner und Thomas Trefz abgelegt; 15 Mal haben es bisher Anette Hüther und Regina Haselmaier geschafft.

Das Sportabzeichen bei den Erwachsenen erhielten: Jochen Angster, Vera Angster, Dirk Baberg, Sabine Baberg, Jochen Benner, Günter Bertsch, Moritz Blaskow, Klaus Brammer, Karl Brixner, Renate Brixner, Gaby Brösamle, Elvira Bühler, Madlene Bühler, Reinhold Bühler, Gisela Büsing, Sabrina Deutschle, Andrea Flik, Dieter Flik, Peter Gall, Ernst Gauß, Lilli Gauß, Birgit Habitzreuther, Dieter Häffelin, Margret Häffelin, Niklas Hammann, Peter Haselmaier, Angelika Hiller, Berthold Huber, Sebastian Katz, Ruth Klauß, Sabine Koch, Ernst Kußmaul, Margret Kußmaul, Brigitte Mayer, Ernst Mayer, Monika Morlok, Heidi Pfrommer, Konrad Reinhardt, Ute Reinhardt, Kerstin Reinholz, Torsten Reinholz, Ernst Schweikert, Michael Schweikert, Susanne Schweikert, Annemarie Sindlinger, Ralph Sindlinger, Erich Sommer, Rainer Stefanek, Angela Wagner, Sigfried Weinstein, Leonard Weiß, Ursula Weiß und Tanja Wolf.

Das Jugendsportabzeichen ging an Saskia Angster, Rebecca Angster, Vivien Angster, Annika Arndt, Ben Baberg, Jaap Baberg, Lilli Benner, Natalie Benner, Leonie Berndt, Adrian Bidner, Dominik Bidner, Justin Blaskow, Marlen Breuer, Lars Büsing, David Brösamle, Paul Deuble, Christian Fessele, Annika Flik, Benjamin Flik, Luisa Flik, Tobias Flik, Thomas Gabel, Luca Gall, Robin Gall, Julia Gauß, Philipp Gauß, Gela Arlind, Johannes Gneiting, Mia-Sophi Grammer, Zehra Gül, Lia-Sofi Habitzreuther, Nils Hagel, Bastian Haselmaier, Luca Haselmaier, Yanik Hörmann, Elisabeth Kleck, Johanna Kleck, Silas Knorr, Maximilian Knorr, Timo Koch, Marie-Christin Lißek, Eliana Lovrek, Valerie Löw, Micha Lutz, Cristian Materazzi, Leana Maurer, Nathali Möller, Sophi Neidhart, Josua Notter, Robin Quendt, Lena Reinholz, Maya Reinholz, David Rother, Dominik Rubach, Leandro Schittenhelm, Esther Schweikert, Robin Seeger, Tim Seifert, Julian Seybold, Jan Sommer, Tim Stäbler, Jule Stäbler, Kim Trefz, Karoline Wolf, Katharina Wörn und Theo Züffle.