Mötzingen Drei Generationen spielen um Neujahrsbrezeln

Mötzingen. "Hier wird schon seit fast 100 Jahren an Silvester gebobbert, das war schon bei meiner Großmutter so", weiß Hirschwirtin Hanna Kußmaul, die selbst vor 77 Jahren im Mötzinger Wirtshaus das Licht der Welt erblickt hat. Und so freut sie sich auch jedes Jahr aufs Neue über die gut besuchte Würfelrunde am letzten Tag im alten Jahr.

"Das ist eine schöne Tradition, die hoffentlich noch lange fortgesetzt wird", sagt die Wirtin. Früher ging das Bobbern am Silvesterabend über die Bühne. "Da sind die Leute auch an Silvester noch abends eingekehrt", erinnert sich Hanna Kußmaul. Doch schon in den 70er-Jahren verlagerte sich das Bobbern immer mehr auf den Nachmittag, weil am Abend oft andere Verpflichtungen warteten.

Besonders gefällt es der Hirschwirtin aber, dass beim "Silvester-Bobbern" drei Generationen zusammen am Tisch sitzen und mit dem Würfelbecher Jagd auf Punkte machen. "Das ist heute nicht mehr so selbstverständlich", weiß Hanna Kußmaul.