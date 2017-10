Mötzingen Die Obsternte ist nicht so üppig ausgefallen

Die Obsternte auf den Mötzinger Streuobstwiesen ist in diesem Jahr allerdings nicht so üppig ausgefallen, wie noch in den Vorjahren. Grund dafür sind vor allem die Frostnächte im Frühjahr, die den Obstbauern praktisch europaweit zu schaffen machten.

"Die Erträge sind von Lage zu Lage ganz unterschiedlich", erläuterte Jürgen Haarer, dass gerade in diesem Jahr der Blütezeitpunkt der einzelnen Bäume mit entscheidend gewesen sei. "Es gibt Bäume mit einem 50-prozentigen Ertrag und andere haben gar kein Obst", so der Vorsitzende. Unterm Strich rechne man mit einem Ertrag von bis zu 30 Prozent der sonst üblichen Erträge.

Beim Schau-Mosten durften sich die Besucher jetzt über kostenlosen Saft aus den heimischen Äpfeln und Birnen freuen, aber die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins kredenzten ebenso ofenfrischen Zwiebelkuchen. Drei Zentner Obst standen dabei zur Verfügung. Jürgen Haarer wies drauf hin, dass der Saft zu einem Drittel aus Birnen und zwei Dritteln aus Äpfeln gepresst wurde.