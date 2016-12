Mötzingen Der Weg bis zur Sanierung der Kreisstraße war schwierig

So ganz freigegeben ist die Kreisstraße noch nicht, als sich am Morgen zahlreiche Bürger zur Verkehrsfreigabe der K1052 am Golfclub versammeln. Denn im Hintergrund wird noch fleißig gearbeitet, die letzten Pfosten werden gesetzt. Doch am Nachmittag wird es dann wirklich soweit sein, da waren sich Jörg Aichele, Leiter des Amts für Straßenbau beim Böblinger Landratsamt, und Landrat Roland Bernhard sicher. Dann wird der reguläre Verkehr wieder fahren können.

Der Weg zur Sanierung war kein einfacher und vor allem kein kurzer, wie die Ausführungen des Bondorfer Bürgermeisters Bernd Dürr mehr als deutlich machten. Sein "erstes Mal" mit besagter Straße erlebte er im Jahr 1994. Über eine wunderbare Autobahn sei er gekommen, auf dem Weg zu einem Vorstellungsgespräch in Mötzingen. Als er diese in Bondorf verlassen habe, sei noch alles in Ordnung gewesen. Dann aber das böse Erwachen: Damals noch Landesstraße, war die Verbindung zwischen Bondorf und Mötzingen schon in "hundsmiserablem Zustand", so der Bürgermeister.

Der zu dieser Zeit laufende Bau des Golfplatzes habe den Eindruck nicht gerade verbessert. "Links und rechts nur Erde, Erde, Erde" beschrieb er anschaulich.