Mötzingen Den Betrachter nicht ablenken

Mötzingen. In der Lange Straße 13 in Mötzingen, in einer ehemaligen Schreinerei, hängen 13 von Steffen Maria Osts Bildern. 13 – seine Glückszahl. Das mag wenig erscheinen, doch der 52-jährige legt Wert darauf, die Bilder ansprechend und ablenkungsfrei zu präsentieren. Getreu dem Motto "weniger ist mehr" setzt er in den 110 Quadratmetern auf klare Linien, weiße Wände und nur ein Bild pro Wand. "Der Betrachter darf durch nichts anderes abgelenkt werden, nur das Bild zählt", erklärt der gebürtige Leonberger.

Doch warum eröffnet ein Kunstschaffender mit einem 300 Quadratmeter großen Atelier in Nagold und einer Wohnung in Hailfingen seine Galerie ausgerechnet in Mötzingen? Es sei einfach der richtige Standort gewesen, die richtigen Räume, die richtigen Fenster – "das Objekt schien mir auserkoren", so Ost. Das wohl auffallendste Merkmal: Die etwa 18 Quadratmeter große Schaufensterfläche zum Bürgersteig hin. Sie sorgt dafür, dass die Galerie im Grunde 24 Stunden am Tag geöffnet hat.

Für Ost ist dies seine zweite Galerie, die erste hatte er 2004 in Weissach eröffnet. Doch mit seinem Umzug nach Hailfingen im Jahr 2011 hat er sich zurückgezogen, war "verlagstechnisch unterwegs", hat Werbung gemacht und gekellnert. Er nennt es seine Entspannungsphase: "Ich habe mich auf mich selbst konzentriert und auf das, was ich aussagen möchte". Die Quintessenz: "Ich präsentiere professionell".