Mötzingen "Das ist wahrer Bürgersinn"

Die zu ehrenden Blutspender sind: Sarah Steege für zehnmaliges Blutspenden, auch Wolfgang Sindlinger und Volker Eisemann haben zehnmal Blut gespendet. Volker Rösch gab 25 mal Blut und Günther Kussmaul sogar 75 mal.

Bürgermeister Marcel Hagenlocher zeigte sich beeindruckt von diesem Engagement und lobte die "Helfer vor Ort"-Intiative. "First Responder" bedeutet erste Hilfe vor Ort, Ersthelfer und professionelle Nachbarschaftshilfe. Sie sind ein zusätzliches Glied in der Rettungskette. Gut ausgebildete, freiwillige Helfer des Ortsvereins überbrücken als First Responder die therapiefreie Zeit bis zum Eintreffen des Notarztes oder Rettungsdienstes. Damit sei das Obere Gäu sehr gut aufgestellt.

Bereitschaftsleiter Marcus Schüssler und Béatrice Danner, die die Sanitätsdienste organisiert, waren in das Rathaus gekommen um die Blutspender zu ehren. Da einige zu dem Termin nicht kommen konnten, war schließlich Günther Kussmaul der einzige, der die Ehrung persönlich entgegennehmen konnte.