Mötzingen Begleiter für Frösche und Kröten

Die Erde ist noch kalt, aber langsam nehmen die Temperaturen zu. Wenn die Tage weiterhin wärmer werden wird es allmählich Zeit für die Amphibien, sich auf den Weg zu ihren Laichgewässern zu machen.

In der Zeit von Ende Februar bis Ende April werden in den Morgen- und Abendstunden an besonders gefährdeten Stellen Tiere in Eimern gesammelt und sicher über die Straße getragen.

An folgenden Stellen werden dieses Jahr unter anderem wieder hilfsbereite Tierfreunde gesucht: An der Kreisstraße zwischen Gäufelden-Tailfingen und Rottenburg-Hailfingen (K 1037) südlich der Aussiedlerhöfe. Ansprechpartner für diese Aktion : Markus Bihler vom Naturschutzbund aus Mötzingen unter Telefon 07452/882791 oder alternativ 0177/4 49 43 08, Sabine Kies und Dieter Weidmann aus Hailfingen unter Telefon 07457/73 27 35.