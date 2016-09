Mötzingen Auch Siebenschläfer suchen Nistkästen auf

Wie schon in den vergangenen Jahren wurden auch dieses Jahr wieder viele Siebenschläfer in den Kästen gefunden. In einem der Kästen wurde sogar eine ganze Großfamilie mit zwölf Tieren gesichtet. "Nachdem die Vögel ihre Eier ausgebrütet und die Brut das Nest verlassen haben, nisten sich in den Kästen ab August gerne Siebenschläfer ein, um ihren Nachwuchs aufzuziehen. Bei uns im Wald gibt es mittlerweile viele dieser nachtaktiven Nagetiere. Siebenschläfer gehören zu der Familie der Bilche, werden ca. 13 bis 18 Zentimeter groß, wozu noch ein buschiger Schwanz von bis zu 15 Zentimeter dazu kommt. Die Siebenschläfer stehen bei uns unter Naturschutz", sagt Ralf Willers vom Nabu Mötzingen-Gäufelden.

Wie in den vergangenen Jahren auch, wurden in einem Fledermaus Kasten Wochenstuben mit zum Teil mehreren Dutzend Fledermäusen gefunden. Am 1. und 15. Oktober stehen noch zwei weitere Termine zur Reinigung von Nistkästen an. Treffpunkt ist wieder der Parkplatz am Nabu Gelände jeweils um 9 Uhr. Freiwillige Helfer sind immer willkommen. Dazu kommen dann noch 50 Steinkauzröhren, die von den Nabu Mitgliedern jedes Jahr überprüft und gereinigt werden müssen.