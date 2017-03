Mötzingen "Alte Säcke" erzählen Heimatgeschichte

Verschiedene Schriftarten, darunter sogenannte "Sackkalligrafie", die als ein besonderes Kulturdenkmal angesehen wird sowie sorgsame Nachbesserungen der schadhaften Stellen an Sackstoffen geben Zeugnis von hoher Wertschätzung damaliger Gebrauchsgegenstände.

Früher gehörten Säcke zu größeren Maßeinheiten, ihr Volumen variierte und fasste bis zu 100 Kilogramm Getreide oder Mehl, wie Alfred Sindlinger berichtete. Mehrere Stücke waren in seiner Familie bis in die 70-Jahre im Umlauf. Ungefähr in dieser Zeit verschwanden auch die letzten "goldenen Garben“" aus den Ackerfeldern. Der technische Vorschritt in der Landwirtschaft verbannte die ausgedienten, leeren Hüllen auf die Speicher. Jetzt bekamen sie einen Ehrenplatz im Rathausfoyer als stumme Zeitzeugen der Vergangenheit.