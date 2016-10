Mössingen Mutter und Sohn sterben bei Unfall auf B 27

Die 42-jährige Frau hatte am Montagabend ein Stauende auf der B 27 bei Mössingen übersehen und war nach Polizeiangaben mit ihrem Wagen in das vor ihr stehende Auto eines 40-Jährigen gekracht. Sie starb noch an der Unfallstelle, ihr Sohn später an seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus.

Die vier anderen Kinder der Frau - zweijährige Zwillinge sowie deren sechs und sieben Jahre alte Geschwister - mussten ebenso wie der 40-Jährige schwer verletzt in eine Klinik gebracht werden.

Im weiteren Unfallverlauf prallte das Auto des 40-Jährigen gegen das Fahrzeug einer vierköpfigen Familie. Beide Eltern wurden dabei leicht verletzt, ihre ein und sechs Jahre alten Kinder schwer.