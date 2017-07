Mönchweiler Zwei Orte stellen ein Programm auf die Beine

Vom 23. Juli bis 8. September bieten die beiden Gemeinden 53 Veranstaltungen an und garantieren so ein abwechslungsreiches, attraktives Programm. Für die Veranstaltungsangebote wird nun mit einer eigenen, 40-seitigen Broschüre geworben. Das Königsfelder Eichhörnchen und der Mönchweiler Mönch laden Kinder und Jugendliche ein, teilzunehmen. Eine eigene Internetseite ist derzeit noch im Entstehen. Sie soll in den nächsten Tagen unter www.kindersommer-kömö.de aufrufbar sein.

Das Programm startet mit dem Familientheater im Rahmen des Burgspektakels am 23. Juli. Die Kinder lernen beim DRK, wie man "mit Spaß Erste Hilfe lernen" kann. Der Naturkindergarten Zauberwald bietet zweimal Spannendes rund um das Thema "Sommerzeit – Indianerzeit". Dreimal heißt es im Jugendraum Mönchweiler "Kinder disco".

Zum "Funk- und Orientierungslauf" lädt die Generationenbrücke ein. Die Bürgerinitiative Pro Mönchweiler sorgt mit dem Ökomobil für einen "Naturerlebnistag". Verschiedene Termine zum Tennistraining und der Ballschule bietet der Tennisclub Königsfeld. Café Art und Elementa Musica in Königsfeld laden zu "Eisbecher, Kinderdisco und mehr".