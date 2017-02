Mönchweiler Zum Abschied gibt’s Schutzheiligen

Müller dankte allen, die ihn auf seinem Weg in der Feuerwehr begleitet haben. "Vielleicht kommt die Freude an der Feuerwehr wieder – jetzt, wo der Druck weg ist", blickt Müller positiv in die Zukunft.

Neben Müller verlässt ein weiterer langjähriger Begleiter den Ausschuss. René Voisin gibt nach 15 Jahren sein Amt als Schriftführer ab, das er mit überragender Präzision ausgeführt hat. Ihm folgt mit Peter Birbaum ein ganz junger Feuerwehrmann. Auch Voisin galt der Dank der Gemeindeverwaltung für sein außergewöhnliches Engagement. Beide Geehrte erhielten eine handgeschnitzte Figur des Heiligen St. Florian, Schutzpatron der Feuerwehren.

Für 50 Jahre Feuerwehrdienst wurde Wolfgang Steine­brunner geehrt, der 1966 in die Feuerwehr Mönchweiler eintrat und bis 2006 aktiven Dienst leistete. Seither ist er in der Altersmannschaft. Die Ehrung wird intern nachgeholt, Steinebrunner musste wegen Krankheit passen. Peter Birbaum wurde zum Feuerwehrmann befördert, David Grußer aus der Jugendfeuerwehr in die aktive Wehr übernommen.

Ehrungen erhielten auch wieder die fleißigsten Probenbesucher. Dabei stechen vor allem Gerd Wimmer und Markus Schmid hervor. Wimmer erreicht sagenhafte 27 Jahre vollzähligen Probenbesuch, Schmid 26 Jahre. Thomas Krieger wurde für 18 Jahre ausgezeichnet. Besonders erfreulich: Mit Sebastian Duffner wurde ein neuer, ausgebildeter Feuerwehrmann in die aktive Wehr aufgenommen.