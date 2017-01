Mönchweiler Wohlergehen der Kleinen steht im Vordergrund

In enger Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung soll sich alles langsam einspielen – Ursula Jacob setzt auf ein vertrauensvolles Miteinander aller Beteiligten. Bürgermeister Rudolf Fluck sagte seiner neuen Mitarbeiterin volle Unterstützung zu.

Für Jacob steht das Wohlergehen des Kindes bei ihrer Arbeit im Vordergrund. Die Begleitung eines Teils des Lebenswegs der Kinder mit aller Professionalität und vor allem einer wertschätzenden Haltung, dafür steht Jacob uneingeschränkt. Auch die Familien der Kinder sollen sich in der Einrichtung gut aufgenommen fühlen.

Jacob schätzt die Herausforderung und freut sich schon auf die konzeptionelle Arbeit in Mönchweiler. Natürlich wäre sie gerne von Anfang an am Aufbau des Kinderhauses beteiligt gewesen, jetzt in ein bestehendes Konzept einzusteigen, erfordert einige Zeit. Doch auch ein Konzept ist ein ständiger Prozess, bei dem man sich immer wieder an die Gegebenheiten anpassen muss. Das sieht auch Bürgermeister Rudolf Fluck so, der aufgrund der fundierten Ausbildung Ursula Jacobs sicher ist, dass sie genau die Richtige für diese Aufgabe ist.