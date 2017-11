Mönchweiler Weitere Urkunden sind vergeben

Mönchweiler . Sportler, Musiker, sozial engagierte Menschen – die Auswahl war vielfältig und vor allem zahlreich. In ansprechendem Rahmen – musikalisch untermalt von Heinz Stockburger von der Musikschule Vogt – wurden Urkunden und kleine Präsente übergeben.

Herausragende Ergebnisse gab es bei den Läufern des größten Sportvereins von Mönchweiler, dem Turnverein. Jochen Kübler stellte die erfolgreichen Sportler vor. Zehn Läufer hatten an der Denzer-Cup Laufserie teilgenommen, neun von ihnen beendeten die Serie mit neun Läufen unter den Top fünf ihrer Startgruppe, einer unter den Top zehn. Carolin Bösinger erzielte den Gesamtsieg in ihrer Klasse. Die gesamte Laufmannschaft war am Abend der Auszeichnung nicht anwesend – sie befand sich bei der Siegerehrung des Denzer-Cups.

Wie immer erfolgreich waren die Orientierungsläufer des TV Mönchweiler. Mit Lars Maiwald stellte der TV Mönchweiler einen Turnfestsieger in Berlin in der Klasse H18. In der Mannschaftswertung konnte er gemeinsam mit Jochen Kübler den zweiten Platz erreichen. Außerdem gab es erneut auf baden-württembergischer Ebene beeindruckende Erfolge: Chiara Kagelmacher ist Ranglisten- Erste der D14, Lars Maiwald siegte in der Altersklasse H18. Siegreich waren beide auch bei den baden-württembergischen Meisterschaften über die Mitteldistanz. Beide Sportler werden im Landeskader gefördert. Ingrid Kolupa überzeugte in ihrer Altersklasse als Ranglisten-Zweite, Ilse Maiwald freute sich in ihrer Klasse über den Sieg.