Mönchweiler Weißtanne schmückt Außenfassade

Mönchweiler. Zwei Fassadenmuster standen zur Wahl, der Bauausschuss machte sich in seiner Sitzung am 22. September für die Holzart Weißtanne in der Farbe Adler Lignovit quarzgrau stark, die 970 Euro günstiger sei als die sibirische Lärche. Ortsbaumeister Berthold Fischer stufte die beiden Holzarten als gleichwertig ein.

Die Fassade soll daher in Weißtanne Rhombusschalung ausgeführt werden. "Ist das wenigstens heimische Weißtanne?", hakte Willy Storz (UB) nach – was Ortsbaumeister Berthold Fischer nicht garantieren wollte. Renate Heppe-Debus (UB) hatte dagegen ein rein farbliches Problem. "Die Fenster sind in einem seltsamen Braunton, da sieht das Grau sehr sonderbar dagegen aus." Fraktionskollegin Heike Engel-Protzek war sich sicher, noch nie eine farbliche Darstellung des Baues gesehen zu haben. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so geplant war", stellte sie fest. Fischer hielt dagegen, dass diese Farbe zum einen rund 20 Jahre halten soll, zum anderen entspreche sie in etwa dem Farbton, der durch natürliches Vergrauen unbehandelten Holzes entsteht.

Thomas Müller (CDU) konnte sich mit dem Farbton zwar anfreunden, allerdings habe er im Vorbeifahren einen weißen Fensterrahmen entdeckt – was wohl nicht sein könne. "Ist es auch nicht", bestätigte ihm Fischer. An diesem Fenster sei lediglich die Schutzfolie noch nicht entfernt. Mit zwei Gegenstimmen entschied sich der Rat für die vorgeschlagene Beplankung.