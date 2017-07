Mönchweiler Wasser wieder sauber machen

Udo Rettenberger, Inhaber der gleichnamigen Firma für Metallveredelung in St. Georgen, war im Unterrichtsfach BNT (Bio-Naturphänomene-Technik) von Lehrerin Anita Haller zu Gast. Im Kurssystem zum Thema Wasser in den Klassen fünf und sechs waren schon einige spannende Dinge untersucht worden: Die Löslichkeit verschiedener Stoffe, die Salzgewinnung, die verschiedenen Wasserarten, die Verwendungsmöglichkeiten.

Wenn Wasser in der Industrie verwendet wird, kommt es oft verschmutzt aus dem Produktionsvorgang hervor. Uwe Rettenberger zeigte den Schülern anhand einer einfachen Versuchsanordnung, wie man in seiner Firma das mit Metallen belastete Wasser klärt und so dem normalen Abwasser zuführen kann.

Der Projektpartner der GMS verbraucht in seinem Betrieb täglich rund 5000 Liter Wasser, das aufbereitet werden muss. Mit Kalkmilch und Filtern wird das praktiziert – in kleinem Rahmen konnten die Kinder im Chemieraum sehen, wie diese Abwasserreinigung funktioniert. Die Kalkmilch reguliert das Säureverhältnis, in den Filtern wird der belastete Kalk gepresst und als Sondermüll entsorgt.