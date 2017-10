Mönchweiler Vorfreude auf Wiedersehen mit Freunden aus Frankreich

In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Mönchweiler als Gastgeber möchte man an Pfingsten 2018 mit den französischen Freunden Kontakte pflegen und eventuell neue Kontakte aufnehmen. Bürgermeister Rudolf Fluck wird zeitnah die offizielle Einladung an die Partnergemeinde aussprechen – dann können die Mönchweiler Vereine nachziehen.

Fest mit hohem Stellenwert

Fluck möchte ein ansprechendes Fest auf die Beine stellen. Dabei möchte der Rathauschef rund 20 000 Euro in den Haushalt eingestellt wissen. Das Fest, so Fluck, habe für ihn einen hohen Stellenwert. Den Betrag müsse man, so Fluck, natürlich nicht ausschöpfen, allerdings wolle er Planungssicherheit. Am Freitag, 18. Mai, werden die Gäste – man rechnet mit rund 150 Personen – in Mönchweiler erwartet.