Mönchweiler Vorfreude auf das Krippenspiel

Die Kinder und Jugendlichen in den drei Gemeinden sind schon seit längerem fleißig dabei, sich auf die Vorführungen vorzubereiten. Alle Rollen sind besetzt und die Kinder freuen sich auf ihren großen Auftritt. Jede Gruppe geht die Geschichte ein wenig anders an.

Unterschiedliche Herangehensweisen

In der evangelischen Freikirche übt man derzeit ein kleines Weihnachtsmusical ein, hier sind besonders viele Kinder und Jugendliche in das Spiel eingebunden. Mit Chor, am Klavier begleitet von Petra Gottschalk, und zahlreichen Schauspielern wird hier ein selbst zusammengestelltes Stück aufgeführt.