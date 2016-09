Mönchweiler Vom Schwein zum leckeren Schnitzel

Doch vor allem konzentrierte sich der Metzgereibesuch im Rahmen des Kinderferienprogramms auf die Weiterverarbeitung des Fleisches. So ermöglichte Metzgermeister Dieter Binder den kleinen Gästen einen Einblick in die Wurstproduktion. 24 Kinder waren der Einladung nachgekommen und verfolgten staunend, wie ein Wienerle entsteht. Unterstützt von Frank Zoll erklärte Binder anschaulich den Arbeitsablauf in seiner Wurstküche.

Frischgebrühte Miniwiener

Vom Brät zum fertigen Würstchen: Jeder Arbeitsschritt wurde genau erklärt und gezeigt. Heißrauch, Brühschrank – nach und nach nahmen die Wienerle Gestalt an. Zum Abschluss gab es für die Zuschauer frischgebrühte Miniwiener. "So gut", weiß auch Binder, "schmecken die Würstchen nie wieder".

Dieses Jahr feiert man in der Metzgerei Binder das 50-jährige Jubiläum und Frank Zoll sein 25-jähriges Arbeitsjubiläum. "Das ist etwas ganz Besonderes, wenn jemand so lange in einem Betrieb arbeitet", freut sich Dieter Binder. Schon sein Großvater führte eine Metzgerei – damals in Hamburg. Über Schwaben fand die Familie dann den Weg in den Schwarzwald.