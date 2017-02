Mönchweiler Viel Stühlerücken bei Landjugend

Mönchweiler. Der Vorsitzende Clemens Breinlinger und seine paritätische Mitvorsitzende Nadja Jäckle berichteten von einem vollen Terminkalender, der mit der Landjugendfasnet begann. Ein erster Höhepunkt sei das Dorffest in Nordstetten vom 31. Juli bis zum 1. August gewesen, das als bestens geeignetes Podium für das Jubiläumsfest der Landjugend diente. Diese hat aktuell 179 Mitglieder, 32 davon sind aktiv. Dann sei es schon wieder Zeit geworden für den Wagenbau zum Kreis-Erntedankfest, das in Unadingen stattfand. Die Idee mit der Mülltonne zum Thema "Wie viel ist das, wofür wir danken, noch wert", sei "top" gewesen – auch wenn es am Ende nur für den Sammelplatz gereicht hätte.

Viele Aktivitäten, die Schriftführerin Stefanie Jäckle noch ergänzte und teils präzisierte, spülten laut Kassierer Moritz Hug reichlich Geld in die Kasse – wobei der "Bringer" das Nordstetter Dorffest war. Viel vor hat die Landjugend in Mönchweiler auch in diesem Jahr. Wiederum ist die Kreis-Fasnetsveranstaltung der erste größere Treff. In Brigachtal soll im Juni die Kreis-Sonnwendfeier stattfinden. Höhepunkt wird wieder das Kreiserntedankfest sein, das lange vor dem Aus stand. Vom 30. September bis 2. Oktober wird es von der Landjugend Dauchingen durchgeführt. Und "wir wollen den Gruppenraum etwas aufpeppen", versprach der scheidende Vorsitzende Clemens Breinlinger.

Spannend wurde es, als unter der Leitung der beiden Landjugendlichen aus dem Kreisvorstand – Kathrin Wiehl und Hans Mayer – gewählt wurde. Denn zunächst gab es eine nichtzyklische Wahl, da Clemens Breinlinger außer der Reihe als Vorsitzender ausstieg – er habe im vergangenen Jahr ausschließlich wegen des Jubiläumsfestes weitergemacht. Doch mit seinem bisherigen Stellvertreter Johannes Winterhalder wurde ein adäquater Ersatz gefunden, der einstimmig gewählt wurde. Ganz anders sah das für die gleichberechtigte Vorsitzende Nadja Jäckle aus, die nach sechs Jahren an vorderster Front nicht mehr wollte. "Trotz intensiver Suche haben wir schon im Vorfeld niemanden gefunden", gaben beide scheidenden Vorsitzenden zur Kenntnis. Da auch spontan keine Meldung erfolgte, bleibt dieses Amt zumindest vorläufig vakant. Da aber der neue Vorsitzende zuvor Stellvertreter war, musste nun auch für ihn Ersatz gefunden werden. Mit Andreas Jäckle scheint man den richtigen Mann gefunden zu haben. Auch Schriftführerin Stefanie Jäckle sah nach vier Jahren ihre Zeit gekommen – mit Sonja Jäckle wurde hier Ersatz gefunden. Zweite Kassiererin bleibt für ein weiteres Jahr Bianca Riester. Als neue Beisitzer konnte man Daniel Korsch und Anna-Lena Schwarz gewinnen. Die Kasse wird weiterhin von Simone Schlecker und Carolin Weniger geprüft.