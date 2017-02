Bald ist es wieder soweit: Der Turnverein reiht sich mit dem Turnerball in die Mönchweiler Fasnet ein. In der Alemannenhalle steigt am Samstag, 18. Februar, die "Turnerballparty" mit mehreren Showeinlagen, Kostümprämierung, Tanz und Stimmung und dem Auftritt der Guggenmusik Ohrwürmer aus Fischbach. Die Liveband Crossage – sieben Vollblutmusiker unterschiedlichen Alters, die ihre Lieblingssongs aus ihrer Jugend mit Leidenschaft und Können covern – wird den nötigen Drive bringen, DJ DabblJu sorgt ebenfalls für Stimmung. Einlass ist ab 19 Uhr, der Ball beginnt um 20 Uhr. Karten sind im Vorverkauf für 6,50 Euro bei Utes Lädele und im Löwenmarkt in Mönchweiler erhältlich. An der Abendkasse kosten die Karten 6,99 Euro. Foto: Hettich-Marull