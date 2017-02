Mönchweiler Verein setzt auf bewährtes Team

Der Verein repräsentiert die Gemeinde Mönchweiler aber auch auswärts. Beim Doppelkonzert in Öfingen und den vielen Auftritten bei Festen befreundeter Kapellen hinterließ der Musikverein einen sehr guten Eindruck. Das honorierte auch Bürgermeister Rudolf Fluck mit einem großen Dank seitens der Gemeindeverwaltung. Es sei durchaus nicht selbstverständlich, dass ein Musikverein soviel Einsatz in einer Gemeinde zeige.

Kassiererin Ute Wimmer zeigte, dass ein Verlust auch ein Gewinn sein kann. Zwar musste der Musikverein im vergangenen Jahr auf seine Reserven zurückgreifen, dafür gab es allerdings für die Ausstattung des Vereins eine Menge Mehrwert. Eine Tuba wurde angeschafft, ein Kühlschrank, eine neue Lautsprecheranlage und ein Holzstand für die Feste des Vereins komplettieren die hohen Ausgaben im vergangenen Jahr. Kassenprüfer Peter Kaiser attestierte der Kassiererin beste Arbeit.

Dirigent Thomas Riedlinger war mit der Leistung seiner Musiker sehr zufrieden. Trotz der zeitlichen Enge zwischen dem Doppelkonzert in Öfingen Ende Oktober und dem Weihnachtskonzert am vierten Advent präsentierte sich die Kapelle in bester Spiellaune. "Ich glaube, wir haben in Öfingen einen sehr guten Eindruck hinterlassen", freute sich Riedlinger. Auch das Weihnachtskonzert erfreute den Dirigenten. Vor allem die Musik in Verbindung mit der Bilderpräsentation war eine runde Sache.

Jugendleiterin Marlene Nopper vermeldete in ihrem Bericht Positives über die Jugendarbeit. 13 Kinder befinden sich derzeit in Ausbildung, die Kooperation mit Neuhausen funktioniert perfekt. Der Rahmen für die Planung 2017 steht, einige Lücken werden sicherlich noch gefüllt.