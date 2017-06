Mönchweiler Unfall: Auto prallt gegen Linienbus

Obwohl dem 30-Jährigen die defekten Bremsen an seinem Wagen bekannt waren, wollte er gegen 15.20 Uhr noch in eine nahegelegene Werkstatt fahren. Auf der Fahrt dorthin hätte der Mann eigentlich an einer Bushaltestelle hinter einem Linienbus anhalten sollen, wegen der defekten Bremsen war dies allerdings nicht möglich.

Um seinen VW Passat zum Stillstand zu bringen, lenkte der 30-Jährige den Wagen rechts am Linienbus vorbei und prallte ungebremst gegen das Buswartehäuschen. Von dort wurde das Auto abgewiesen und gegen den Linienbus geschleudert.

Fünf Personen im Buswartehäuschen kamen mit dem Schrecken davon. Von den 25 Fahrgästen im Bus erlitten zwei Personen durch die Kollision leichte Verletzungen. Der 30-jährige Unfallverursacher musste im Klinikum ambulant behandelt werden.