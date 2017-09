Mönchweiler Teuer sind nur die Fische

Wasser aus der Umgebung

Das Wasser, in dem sie schwimmen, fließt aus direkter Umgebung in den Wolfsteich. Gespeist wird das Gewässer vor allem vom Bach, der unter den Tannenhöfen fließt und von den Drainagen, die das Wasser der umliegenden Ackerfelder in Richtung des Teichs ableiten. Zusätzlich mache sich auch der Niederschlag bemerkbar – und weil das Wasser immer nach unten fließt, verschwindet es über den Ablauf am Wolfsteich in Richtung obere Eschach.

Damit das Gewässer gleich bleibend mit Sauerstoff versorgt wird, hat der Verein in der Mitte des Teichs einen Propeller installiert. Er versetzt das Gewässer in Bewegung und verhindert, dass sich am Grund Faulgase entwickeln.

Aufwand für Uferbereich

Eine besonders aufwendige Pflege brauche das Gewässer nicht. "Am Wasser machen wir nix", sagt Uetzfeld. Wenn Arbeiten anfallen, dann vor allem im Uferbereich. Zusammen mit dem Wolfsteich umfasst das Gelände stolze zweieinhalb Hektar.

Da gebe es immer eine Hecke zu schneiden oder einen morschen Baum zu fällen. Auch die Uferbefestigungen müssten die Vereinsmitglieder im Auge behalten. "Um den See herum gibt es immer mehr zu tun."

Keine Arbeit am Wasser

Am Wasser könne man dagegen "nicht viel" machen. Die Fische würden sich schon "von selber reproduzieren". Zudem würden die Fische schon von selbst fressen. Die Tiere seien auch das Teuerste am Wolfsteich. Der Verein kauft sie bei Fischzüchtern und Händlern und setzt sie, abhängig vom Bedarf, im See aus. Wie viele Tiere darin schwimmen, könne jedoch niemand genau sagen. Exakt Buch wird darüber nicht geführt, es geht vielmehr nach Gefühl. Uetzfeld erklärt: "Wir sehen ja von welcher Sorte wir viel fangen und von welcher weniger." Es seien aber sicher einige hundert Kilo Fisch im Jahr, die neu eingesetzt würden.

Erbpachtvertrag

Mit dem Bau des Wolfsteichs hat sich der Angelsportverein ein neues Fangrevier geschaffen. Die Fangabschnitte an nahe gelegenen Gewässern, etwa der Brigach, sind bereits vergeben an andere Vereine. Den Wolfsteich mit samt angrenzendem Grundstück unterhalten die Angler im Rahmen eines Erbpachtvertrags.

Das heißt: Das Gelände gehört der Gemeinde, doch die Mitglieder haben das volle Nutzungsrecht und bezahlen dafür einen jährlichen Erbpachtzins. Der Vertrag müsse, sagt Uetzfeld, mit der Gemeinde "bald neu verhandelt" werden.

Der Angelsport

Axel Bösinger und Ingo Uetzfeld vom Angelsportverein sind überzeugt: "Das Hobby ist attraktiver geworden." Den Ruf, da komme der Opa mit seinem Enkel habe das Angeln inzwischen abgestreift. Der Sport sei, was die Ausrüstung anbelangt, hoch technisiert. Beispielsweise biete der Fachhandel Angelruten mit elektronischer Funk-Bissanzeige an, auch ein trendiges Angel-Outfit gehöre dazu. "Ob man damit den Fisch besser fängt, ist die Frage", sagt Bösinger lachend.

Was Angler wissen müssen

"Angeln heißt mehr als den Wurm in Wasser baden", betont Uetzfeld. Angler müssten sich "mit dem Gewässer auseinandersetzen", das heißt: Sie müssen die Wassertemperaturen an verschiedenen Stellen abschätzen können, ein Hecht jage nur in wärmeren Gewässern, etwa in Seerosenfeldern. Dagegen sei der Karpfen ein nachtaktiver Grundfisch. Den Köder dürfen Angler also nicht zu früh auswerfen.

Der Angelsportverein Mönchweiler hat 45 erwachsene Mitglieder und acht Mitglieder, die noch nicht volljährig sind. Angeln kann man nur, wenn man Prüfungen und Tests bestanden hat. Zudem müssen Angler wissen, welche Angel und welchen Köder sie für welchen Fisch einsetzen. Weitere Infos, auch zur Vereinsmitgliedschaft, erteilt der Vorsitzende, Ingo Uetzfeld, unter der 07721/5 24 64.