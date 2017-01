Mönchweiler Stadt kann Gemeindesaal kaufen

Insgesamt müsse, so Bürgermeister Fluck in der Sitzung des Gemeinderates, das Gebäude entsprechend der Versorgungstechnik im Wasser- und Abwasserbereich, als auch in der Elektrotechnik überprüft werden. Entsprechende energetische Maßnahmen wären ebenfalls zu prüfen.

Zunächst soll nun ein mögliches Raumprogramm als Planungsentwurf anhand des Bedarfs durch ein Fachbüro erstellt werden. Der Gemeinderat stimmte einer Vergabe des Vorentwurfs und einer Kostenschätzung an Architektin Martina Münster aus Mönchweiler zum Preis von rund 6900 Euro zu.