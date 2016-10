Mönchweiler/St. Georgen Dreiköpfige Familie bei Unfall auf B 33 verletzt

Ersten Informationen zufolge versuchte ein BMW-Fahrer, von Villingen-Schwenningen in Richtung St. Georgen fahrend, mehrere Autos zu überholen. Dabei streifte er laut Polizei zunächst einen entgegenkommenden Kleinbus des Deutschen Roten Kreuzes, der daraufhin ins Schlingern geriet und umkippte. Danach soll er mit dem ebenfalls in Richtung Villingen fahrenden Passat kollidiert sein, der daraufhin in den Straßengraben stürzte und dort seitlich im Gebüsch liegen blieb.

Fatal: In dem Passat befand sich eine junge Familie, mit dabei ein erst dreimonatiges Baby. Der Säugling habe nach dem Unfall kurzzeitig keine Vitalfunktionen gezeigt, sich dann aber erbrochen und wieder geatmet, berichtete ein erleichterter Polizist. Der Vater und das Baby waren nach ersten Informationen mit Unterstützung eines Ersthelfers aus dem Autowrack gerettet worden, die Mutter jedoch war so fest eingeklemmt, dass sie von der Feuerwehr aus dem völlig zerstörten Fahrzeug herausgeschnitten werden musste.

Der Vater sei leicht verletzt, die Mutter schwerverletzt und das Baby wurde direkt von der Unfallstelle per Helikopter nach Freiburg in eine Klinik geflogen. Zwei Insassen des DRK-Busses stünden unter Schock, seien jedoch nur leicht verletzt. Der Überholende sei ebenfalls verletzt, auch sein Fahrzeug wurde bei dem Unfall total zerstört, beide Airbags lösten aus.