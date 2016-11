Mönchweiler Siegfried Bayer löst Günter ab

Für den scheidenden Vorsitzenden gab es noch eine Überraschung. Auf Antrag eines Mitgliedes wurde er von der Versammlung zum Ehrenvorsitzenden gewählt. Der Appell nach den Wahlen richtete sich an alle Mitglieder. Man solle sich jetzt nicht zurücklehnen und sagen – der Vorstand wird’s schon richten. Alle müssten an einem Strang ziehen und etwas bewegen. So sind zwar die Mitgliederzahlen stabil geblieben, dennoch will sich der Verein wieder verstärkt um Mitglieder bemühen. Vor allem bei den Kindern und Jugendlichen ist das für den Verein von großer Bedeutung. Gut wirkt die Kooperation mit der Schule, hier wurden elf Kinder der Klassen zwei und drei in die ersten Geheimnisse des Tennissports eingeführt. Ein toller Erfolg – für viele Vereine in Unterkirnach – war der Familiensporttag am 19. Juni. Dort konnte man sich als offener Sportverein vorstellen – weit weg vom Ruf des elitären Clubs, der Tennisvereinen oft anhaftet.

Andreas Günter dankte seinen langjährigen Mitstreitern im Vorstands – verbunden mit der Bitte, noch möglichst lange weiter zu machen.

Sportlich lief das Jahr für die Herren 60 nicht immer gut. Mit viel Einsatz aber bescheidenem Erfolg befinden sie sich auf dem vorletzten Platz – mit viel Luft nach oben. Bei den Frauen konnte immer noch keine Mannschaft gegründet werden – trotz einer stattlichen Anzahl von Spielerinnen. Sportwart Wolfram Zimmer möchte hier unbedingt Überzeugungsarbeit leisten.