Mönchweiler Sieben Jugendliche beweisen ihr soziales Engagement

Mitmachen können Jugendliche ab der siebten Klasse. In Mönchweiler gehörten Sarah Rottler, Anna Laufer, Judith Weiland, Fabio Schrobenhauser, Daniel Schleicher, Robin Strohmeier und Jonas Grieshaber zu den engagierten Jugendlichen. Dabei kamen sie an ganz unterschiedlichen Arbeitsplätzen unter. Vom Verkauf über Garten- und Landschaftsbau, in der Schreinerei, in einem großen technischen Unternehmen, beim Babysitten, als Lehrer oder in der Käseproduktion – ein buntes Spektrum an Berufsfeldern stand zur Verfügung.

Am Anfang, so Fabio Schrobenhauser und Judith Weiland, stand man der Ausbildung zum Botschafter skeptisch gegenüber, wusste nicht so genau, was einen genau erwartete. Inzwischen sind beide sicher: Das ist nur zu empfehlen, die Erfahrungen wollen sie nicht mehr missen. "Tolle Leute haben wir kennengelernt, unser Engagement hat uns persönlich sehr viel gebracht", sind die beiden sicher. Im kommenden Jahr – wenn Fabio Schrobenhauser die Schule verlässt – wird ein neuer Botschafter für Mönchweiler gesucht. Judith Weiland hofft, dass jemand an der Schule dazu motiviert werden kann.