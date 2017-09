Mönchweiler Sein ganzes Engagement dem Fußballclub gewidmet

Der Fußballclub in Mönchweiler ist eigentlich ohne den Namen Peter Häbich nicht vorstellbar. 1959 kam er vom SV Sulgen nach Mönchweiler und spielte bis 1991 als Torwart in der ersten, der zweiten und zum Ende seiner aktiven Laufbahn in den AH- und Seniorenmannschaften des FCM.

Drei Jahre lang – von 1977 bis 1980 war er Trainer der ersten und der zweiten Mannschaft des FC Mönchweiler. Vor allem wird der Name Häbich jedoch mit der Jugendarbeit des Vereins verbunden. Zahllose junge Nachwuchsspieler von den Bambini bis zu den A-Junioren lernten unter seiner Obhut den Umgang mit dem runden Leder. Von 1960 bis 1975 war Peter Häbich Jugendleiter beim FC, von 1975 bis 1988 Jugendauswahltrainer im Bezirk Schwarzwald. Mit den C-Jugendauswahl der Jahrgänge 1963 und 1968 wurde er Südbadischer Schülermeister. Klar, dass Peter Häbich einen großen Erinnerungsschatz an die vielen Höhepunkte seiner Trainertätigkeit hat. So erinnert er sich an ein Spiel mit dem Jahrgang 1960 gegen die Mannschaft des aktuellen Bundestrainers Jogi Löw in Schönau. "Julio Lombardi vom FC Mönchweiler war sein direkter Gegenspieler." Viele Jahre als Jugendtrainer in Mönchweiler bleiben allen in bester Erinnerung – mit seinen Jugendmannschaften, die er mit viel Gefühl, Korrektheit und Zuverlässigkeit führte, gewann er rund 40 Turniere und Meisterschaften. Zwei Jahre – von 1988 bis 1990 war Häbich Jugendstaffelleiter im Bezirk Schwarzwald. Ab 1991 war er wieder in der Jugendarbeit beim FC Mönchweiler tätig. Er gründete eine Bambini-Mannschaft der Jahrgänge 1984 bis 1987 – die er dann bis 2002 durch die verschiedenen Altersklassen als Trainer und vor allem als Mensch begleitete. 1983 erhielt er für die hervorragende Jugendarbeit den Sepp-Herberger-Preis des Verbandes verliehen. Auch als Peter Häbich nicht mehr als Trainer zur Verfügung stand, blieb er dem Verein treu. Zehn Jahre lang – von 2003 bis 2013 – hat er das FCM-Sportheim ehrenamtlich vollumfänglich betreut. Vom Einkauf, über das Bewirten, den Putzdienst bis hin zur Pflege der Außenanlagen – all das lag in seiner Hand. Doch wie heißt es schon in der Politik so schön: "Hinter jeden starken Mann steht eine starke Frau". Bei Peter Häbich ist es Lebensgefährtin Rosel Fischer. "Ohne sie hätte ich das nicht geschafft", erzählt Peter Häbich. Mit ihr genießt er jetzt, da er nach 56 Jahren sein Engagement zurückgefahren hat, seine Freizeit. Die beiden reisen gerne und unternehmen Ausflüge.

Peter Häbich freut sich schon auf die große Geburtstagsfeier mit seinen zwei Kindern, sechs Enkeln und vier Urenkeln – und vielen Verwandten und Freunden.