Mönchweiler "Schüler der ersten Stunde" stellen ihre Projekte vor

Konrektor Lothar Reiner begrüßte am Dienstag zahlreiche Gäste zur Präsentation der Ergebnisse der Projektprüfungen. Auch Johannes Todt, ehemaliger Rektor der GMS, war gekommen. Die Schüler seien in den vergangenen Monaten mit Elan und Einsatz an die Lösung ihrer Aufgaben gegangen, sagte Reiner. Drei Gruppen hatten sich für unterschiedliche Aufgaben entschieden und ihre Aufgabe mit Bravour gemeistert. So erstrahlen der Jugendplatz am Kleinspielfeld und der Jugendraum im Bauhof der Gemeinde wieder in neuem Glanz, und die Schule verfügt über einen mobilen Kiosk, der künftig von der Schülermitverwaltung betrieben wird.

Die Gruppen fieberten ihrer Präsentation entgegen und analysierten sich und ihre Leistung. Fabio Warth-Borschel, David Leibold und Fabio Schrobenhauser bauten nicht nur einen Kiosk, sie boten auch einen neunwöchigen Technik-Kurs für zwölf Schüler an, mit denen sie die Konstruktion und Ausführung des Projekts durchführten.

Im Oktober 2016 hatten sie sich für ihr Projekt entschieden und waren rechtzeitig fertig geworden. Beim Fazit überwogen bei allen Gruppen die positiven Punkte. Gut verstanden habe man sich, Organisation, Zuverlässigkeit und Teamarbeit wurden als sehr gut bewertet. Der Dank galt den betreuenden Lehrern und der Schule für die finanzielle Unterstützung.