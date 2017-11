Mönchweiler Rückblick auf 2017

In diesem Jahr war der fleißigste Wanderer männlich und der heißt Hans Grieshaber. Er war bei 23 angebotenen Touren mit dabei. Wanderwartin Cäcilia Faller konnte ihren Unterlagen weitere eifrige Wanderer entnehmen: Elke Bösinger und Dietmar Eberhard mit jeweils 22 Touren. Annerose Häsler war 22 Mal, Cäcilia Faller, Fritz Förnbacher und Friedel Kreilach 19 Mal, Heinz und Rosemarie Götz sowie Gertrud Hack 16 Mal mit auf Tour.

In geselliger Runde feierten die Mitglieder den Wanderabschluss dieses Mal im Gasthaus Adler in Mönchweiler. Nicht nur fleißige Wanderer konnte der Vorsitzende Dietmar Eberhard begrüßen, auch Mitglieder, die nicht mehr an den angebotenen Touren teilnehmen können, sind gern gesehene Gäste.

Ein gelungener Rückblick in Bild und Ton wurde den Gästen präsentiert und zeigte noch einmal, wie abwechslungsreich das Wanderprogramm des Schwarzwaldvereins Mönchweiler war. Es bot viele Touren ganz unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade in die nähere Umgebung, in den Schwarzwald, den Hegau. Auch die Alb oder die Vogesen waren Ziel eindrucksvoller Touren. Dabei auch eine gemeinsame Wanderzeit mit den Freunden aus der Partnerstadt Chabeuil in den Vogesen.