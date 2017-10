In neuen Trikots, dunkelblau statt weiß, ist künftig der RSV Mönchweiler unterwegs. Bei der jüngsten Ausfahrt traten die Fahrer erstmals offiziell im neuen Outfit in die Pedale. Teilfinanziert wurden die neuen Trikots aus den Erlösen von Veranstaltungen und der Unterstützung von Sponsoren. Harmut Capteina, Vorsitzender beim RSV, freut sich, dass auch der Radnachwuchs in den neuen Trikots fahren wird. Mittlerweile zählt der RSV 13 Jugendfahrer, die wöchentlich auf dem Mountainbike trainieren. Foto: Hettich-Marull