Mönchweiler Rote Rosen für Horst Kurz zum 80. Geburtstag

Zwar kamen nicht die Heiligen Drei Könige ins Gasthaus Kreuz nach Neuhausen, aber dafür Verwandte, Freunde und sein Musikverein Mönchweiler. Dass der Abend deshalb ganz im Zeichen der Blasmusik stand, war nicht verwunderlich. Horst Kurz, Hansdampf in allen Gassen, Urgestein des Musikvereins und immer im Einsatz für seine Musik hatte die vielen Glückwünsche zu seinem Ehrentag auch wahrlich verdient, denn "auf ihn ist immer Verlass", wie der Vorsitzende des Musikvereins, Rolf Förnbacher in seinen Glückwünschen erklärte. Ob beim Fest-Auf- und Abbau, beim jahrelangen Einsammeln und Vorbereiten der großen Tombola, beim Tuba-Spielen oder als langjähriger Kassierer des Vereins – sieht man die Geschichte des Musikvereins, taucht sein Name immer wieder auf. Neben seiner Leidenschaft für das Musikmachen, zieht es den Jubilar immer wieder in seine "zweite Heimat" – nach Italien. Wer einmal das Vatertagsfest des Musikvereins Mönchweiler besucht hat, kennt den guten Wein, den er immer von seinen Reisen mitbringt.